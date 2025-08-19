Liga de Barrios: La “Libertadores” doble ya tiene a sus finalistas

El pasado domingo el predio de Nino Club volvió a vivir otra jornada histórica con la disputa de las llaves hacia las finales de la Liga de Barrios de Futbol, que tendrá por primera vez la consagración doble.
La tan ansiada “Libertadores” coronará a dos campeones en la presente edición del torneo, donde en primera instancia el Manchester y Leverkusen definirán la primera finalísima y también Choya Viejo y el equipo chacarero de Tabacalero se disputarán la segunda máxima estrella del fútbol amateur.
Así también la “Sudamericana” barrial tendrá nuevo campeón, ya que el último Bicampeón, el elenco de Alto Paraná quedó en el camino. Es así que en esta edición definirán el trofeo La Roma Fc y los muchachos de Altos de Choya.
Desde la organización ya se preparan para la organización de todas las finales de las distintas rodas para este domingo venidero donde se espera como ya es habitual un gran marco de espectadores.