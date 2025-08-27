Guillermo Francos vuelve este miércoles a la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión

El Gobierno enfrenta cuestionamientos por las supuestas coimas en la ANDIS y la falta de control que devino en casi 100 muertes por fentanilo contaminado.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se prepara para presentarse el miércoles de esta semana ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, que puede o no terminar en polémica como ocurrió hace dos meses en el Senado, de donde se retiró ofendido porque lo llamaron “mentiroso”.
La cita del miércoles a las 12 es particularmente crucial porque el Jefe de Gabinete de Javier Milei fue el único funcionario del Gobierno que se refirió esta semana al escándalo por el supuesto pago de coimas a Karina Milei desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, en los últimos dos meses también tomó relevancia a nivel nacional la investigación de la Justicia Federal por la producción y distribución de fentanilo contaminado, que devino en la muerte de 96 pacientes en terapia intensiva.
Con casos confirmados en Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias, el escándalo por la falta de control del Estado en la producción del poderoso opiáceo podría surgir entre las más de 1.200 de preguntas que los diputados tienen listas para Guillermo Francos.