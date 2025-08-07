La oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro revés para Javier Milei

Home Nacionales La oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro...
La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, que tras el primer revés para el Gobierno de Javier Milei por la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.
Los diputados catamarqueños votaron de la siguiente manera: Ginocchio, Noblega y Lopez Rodriguez votaron a favor y Francisco Monti siguiendo la línea del oficialismo comandando por el Presidente Javier Milei voto en contra.
La iniciativa tuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO fueron los que no apoyaron el proyecto que busca mejorar la situación del hospital pediátrico.