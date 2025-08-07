Ledesma: “Esta es la actitud que se espera cuando hay que defender al pueblo”

Home Catamarca Ledesma: “Esta es la actitud que se espera cuando hay que defender...
El diputado provincial Juan Carlos Ledesma cuestionó duramente al legislador radical Francisco Monti, quien fue el único diputado nacional por Catamarca que votó en contra del financiamiento universitario y de los fondos para el Hospital Garrahan, mientras los demás legisladores locales acompañaron ambas iniciativas.
“Lo de Monti no sorprende, pero no por eso deja de ser grave. Votó en contra de las universidades y de la salud pública. Otra vez de espaldas a Catamarca y al pueblo que dice representar”, señaló Ledesma.
También apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien definió como “el ejecutor de un modelo perverso que desprecia la educación, la salud, la vejez y todo lo que tenga que ver con derechos colectivos”. Según el legislador, “lo que está en juego no es una planilla presupuestaria, sino la dignidad de millones que necesitan del Estado para vivir con un mínimo de justicia”.
“Este gobierno no gobierna: ajusta, desprecia y destruye. Lo hace con crueldad, con goce ideológico, y con total desprecio por la vida real de la gente. Y quienes votan a favor de esa lógica o se ausentan cuando hay que frenarla, no son neutrales: son parte del problema”, advirtió.
En ese marco, Ledesma valoró el voto afirmativo de Silvana Ginocchio, Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, y remarcó que esa es la actitud que debe sostenerse con firmeza cuando lleguen al recinto los vetos del presidente Milei al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
“Lo que se votó ayer fue importante, pero lo que se viene es determinante. No alcanza con votar bien una vez: hay que tener una posición clara, sostenida y sin fisuras. Porque lo que está haciendo Milei es devastar derechos que costaron décadas conquistar, y frente a eso no se puede titubear.”
Finalmente, Ledesma fue contundente en su mensaje hacia los representantes de Catamarca en el Congreso: “Monti ya eligió su lugar: el del ajuste, el sometimiento y el desprecio por la gente. A los diputados peronistas les digo lo mismo que espera decirles cada catamarqueño y catamarqueña: no se olviden de quién los votó, no se olviden de qué lado de la historia están. Hagan valer el mandato popular. Estén donde el pueblo los necesita.