Asistencia de Aguas de Catamarca tras el temporal en Laguna Blanca
Luego del fuerte temporal que afectó a la localidad de Laguna Blanca, perteneciente al departamento Belén, bajo la jurisdicción de la intendencia de Villa Vil, Aguas de Catamarca, dependiente del Mininisterio de Agua, Energia y Medio Ambiente a cargo de Eduardo Niederle, llevó adelante un operativo de asistencia intensivo durante todo el fin de semana, en coordinación con el Municipio de Antofagasta de la Sierra.
Por decision del ministerio y gracias a la colaboración y predisposición del intendente de Antofagasta de la Sierra, el personal de MAEMA y los equipos de Aguas de Catamarca, se logró garantizar el abastecimiento de agua potable a través del traslado con camiones hidrantes, abasteciendo viviendas, salones comunitarios y edificios públicos.
Además, se brindó asistencia con materiales y elementos esenciales para restablecer y asegurar el sistema de provisión de agua potable en la zona, priorizando el bienestar de las familias afectadas.
Una vez más, el trabajo conjunto y la respuesta inmediata permiten acompañar a las comunidades en situaciones críticas, reafirmando el compromiso de Aguas de Catamarca con cada rincón de la provincia.