Catamarca adhiere a la Ley Nacional de Protección Integral para Niños y Niñas Adolescentes con Cáncer

La presidenta de la Asociación Soles Catamarca, Stella Mandatori, confirmó con satisfacción que la provincia se adhirió a la Ley Nacional N° 27.674, conocida como la Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Esta norma garantiza una cobertura integral y el ejercicio pleno de los derechos de los menores que atraviesan esta enfermedad.
“Venimos luchando desde hace años por esta ley oncopediátrica para que nuestros niños y niñas estén protegidos”, celebró Mandatori, quien destacó la importancia de este paso en la provincia.
El proyecto de adhesión fue aprobado por la Cámara de Senadores provincial y establece que Catamarca incorporará los lineamientos y disposiciones de la normativa nacional a su legislación local.
La ley contempla no solo la cobertura total de tratamientos médicos, medicamentos, estudios y rehabilitación, sino también una serie de beneficios complementarios. Entre ellos, licencias especiales para padres o tutores, transporte gratuito, subsidios habitacionales y acompañamiento educativo.
Con esta adhesión, Catamarca busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer cuenten con el respaldo institucional y los recursos necesarios para afrontar su tratamiento con dignidad y contención.