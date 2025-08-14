Denuncian golpe Institucional en Los Altos

La situación política de Los Altos en este año electoral -donde se renueva la Intendencia y la mitad del Concejo Deliberante- tomó hoy un estado de virulencia tras el sorpresivo intento de cambiar las autoridades del cuerpo deliberativo por un lado, y por otro con la presentación de una nota a esa institución solicitando la suspensión del actual intendente, Raúl Barot.

Desde el oficialismo apuntaron directamente al Senador Félix Jerez, que a pesar de tener mandato hasta 2027 pretende ser candidato a intendente en Octubre; y al ex intendente Rafael Olveira, “quienes buscan tomar el control del municipio a través de métodos poco convencionales”.

A primera hora, los ediles Rodrigo Reinoso, Carlos “Kiki” Olveira y Gabriela Lobo Vergara, pretendían desplazar de la presidencia a Eliana Moreira por la “falta de sesiones” -según dijeron- y por supuestas irregularidades bajo el argumento que “en cualquier momento que el cuerpo lo considere pueden cambiar autoridades”.

Allegados al jefe comunal no dudaron en señalar que este era el primer paso para perpetrar el golpe institucional, dado que con “nuevas” autoridades iban a avanzar sin más trámite con la suspensión del actual intendente.

Según los voceros oficialistas el motivo de esta agresiva movida política parece estar vinculado con los bajos números que Jerez estaría obteniendo en las encuestas encargadas por el gobierno provincial y la falta de apoyo de los referentes que inicialmente le habrían expresado su apoyo.

De todos modos, hasta el cierre de listas de candidatos de la alianza Fuerza Patria habrá que esperar la ratificación de la candidatura por un nuevo mandato de Barot, y la determinación que tomará Jerez: ya sea declinar sus aspiraciones y cumplir su mandato en el Senado, o aventurarse con un sello comunal.

Ratifican suspensión de Olveira

La réplica a la movida no se hizo esperar y “el cuerpo legislativo resolvió el apartamiento del Sr. Ramón Carlos Olveira de su banca como concejal. ​La sesión se llevó a cabo con la totalidad de los concejales y el quorum legal, garantizando la plena validez de la decisión. Además, contó con una importante presencia de público que siguió de cerca el desarrollo de la jornada. La decisión de hoy reafirma el apartamiento de Olveira, atendiendo a la vigencia de la resolución original y a los pronunciamientos judiciales correspondientes. El HCD continuará sesionando para asegurar la continuidad de su labor legislativa en beneficio de la comunidad”, señaló en un comunicado el Concejo Deliberante que publicó el acta respectiva.