Marcos Camino apuntó contra “Cacho” Deicas y puso en duda sus facultades mentales

Marcos Camino, líder de Los Palmeras, arremetió contra “Cacho” Deicas, cuestionó su capacidad para tomar decisiones y reveló por qué no volverá al grupo.

El conflicto en Los Palmeras sumó un nuevo capítulo. Marcos Camino, fundador de la histórica banda de cumbia santafesina, lanzó fuertes declaraciones contra Rubén “Cacho” Deicas, su excompañero y vocalista principal del grupo hasta su reciente salida.

El enfrentamiento entre ambos comenzó en enero, cuando Deicas sufrió un ACV isquémico que lo mantuvo internado cinco días y lo obligó a iniciar un largo proceso de recuperación. Desde entonces, la relación con Camino y el resto de la banda se deterioró, y finalmente se confirmó que no continuaría como cantante de Los Palmeras.

Camino fue contundente: “No está en condiciones mentales de decidir”

En la previa de un show en Zárate, Marcos Camino habló sobre su excompañero y puso en duda sus facultades: “Él no está en condiciones mentales de decidir. Y además los hijos no le permiten… Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre ellos no se ponen de acuerdo”.

El acordeonista también expresó su malestar por la imagen pública que quedó tras el conflicto: “Nos arruinaron todo. Hoy la gente piensa que él es la víctima de un grupo que le sacó provecho, cuando es al revés. Él consiguió todo a través de Los Palmeras”.

Sobre un posible regreso de Deicas al grupo, Camino fue claro: “Me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma. Yo perdono pero no olvido. Y él aprovechó para victimizarse. Esta fue la mejor decisión”.

El regreso de “Cacho” Deicas a los escenarios

A finales de julio, ya desvinculado de Los Palmeras, Cacho Deicas volvió a presentarse en vivo junto a Los Iracundos en Santa Fe. Desde sus redes sociales agradeció el apoyo del público y celebró la oportunidad de seguir cantando: “Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo”.

El conflicto entre Camino y Deicas deja abierta la incógnita sobre el futuro artístico del cantante, que ahora se perfila para iniciar una carrera como solista.