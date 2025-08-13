Racing no lo pudo aguantar y perdió por la mínima en su visita a Peñarol

La Academia cayó por 1-0 en Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora está obligado a dar vuelta la historia en Avellaneda.

Racing perdió 1-0 frente a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En un partido áspero, cargado de roces e infracciones, el gol llegó a diez minutos del final: David Terans aprovechó una mala salida de Gabriel Arias y marcó la diferencia para el Carbonero.

El encuentro también dejó dos situaciones destacadas: la lesión de Leo Fernández, figura del conjunto uruguayo, en el primer tiempo, y el debut de Marcos Rojo con la camiseta de la Academia, ingresando sobre el cierre del duelo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas está obligado a ganar en la revancha del próximo martes 19 de agosto a las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda, para seguir con vida en el certamen continental.