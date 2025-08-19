Martes con lluvia y viento en el valle central

El Servicio Meteorológico anticipa tormentas aisladas desde la madrugada y lluvias intermitentes durante la mañana y la tarde. Se prevén ráfagas de viento de hasta 59 km/h y un marcado contraste térmico, con mínima de 10° y máxima de 23°. La jornada estará marcada por la inestabilidad climática. Según el SMN, desde las primeras horas del día se van a dar lluvias aisladas, mientras se registra la mínima de 10°. Durante la mañana, la inestabilidad se va a mantener, mientras comienza a darse la presencia de fuertes ráfagas de viento del sur, las que oscilarán entre 51 y 59 km/h. La situación se repetirá en la tarde, cuando continúen las lluvias de manera intermitente, aunque con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 23°. El viento seguirá soplando desde el mismo sector con intensidades de 32 a 41 km/h, acompañado nuevamente de ráfagas que podrían superar los 69 km/h. Hacia la noche, el panorama será más estable, con cielo parcialmente nublado. El viento sureno aún, disminuirá su intensidad a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.