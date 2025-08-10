Policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional

Se habían reunido para ver el clásico del fútbol uruguayo. El hecho ocurrió en la ciudad de Toledo, departamento de Canelones.

Dos hombres identificados como hinchas del club Nacional murieron ayer en la ciudad uruguaya de Toledo, departamento de Canelones, tras recibir disparos efectuados por un policía que se había reunido con amigos de Peñarol para ver el clásico del fútbol uruguayo. Las autoridades investigan si el hecho se dio en el marco de una pelea entre los simpatizantes de ambos equipos.

🚨 Dos hombres con indumentaria de #Nacional fueron asesinados este sábado en #Toledo.

El presunto autor es un Policía de 24 años el cual está detenido. Según la investigación, disparó tras una discusión con #hinchas tricolores frente a su casa, donde había una bandera de Peñarol pic.twitter.com/oPFqB93CPU — Rodrigo Mesías (@RodrigoMesias7) August 10, 2025

El incidente ocurrió después del clásico disputado en el estadio Campeón del Siglo, donde no hubo público en las tribunas para evitar incidentes violentos.

Fuentes indicaron al medio Telemundo que un grupo de amigos simpatizantes de Peñarol se reunió en una vivienda de Toledo para ver el partido y colocaron banderas aurinegras en la fachada. Concluido el encuentro, que terminó 3-0 a favor de Peñarol, tres personas vestidas con camisetas de Nacional llegaron hasta el lugar.

Triste lo de Toledo, gente armada, te entran a robar banderas y se termina a los tiros. Una locura, estamos muy, muy mal! pic.twitter.com/dzw0KDRIyu — Gustavo (@tisgustavo) August 9, 2025

Según la versión recogida por la Policía, los hinchas de Nacional intentaron sustraer las banderas expuestas en la vivienda. Testigos relataron a las autoridades que en ese momento se desató una discusión entre el grupo local y los recién llegados. Entre quienes se encontraban en la casa estaba un funcionario policial, quien salió al encuentro de los hinchas de Nacional.

Las fuentes señalaron que el enfrentamiento verbal subió de tono hasta que el policía, utilizando su arma de reglamento, disparó sobre dos de los presuntos agresores. Ambos hombres resultaron heridos de gravedad y fallecieron a raíz de las lesiones.

El policía declaró ante las autoridades que los hinchas de Nacional habrían realizado disparos hacia la vivienda antes de que él respondiera con su arma. Las versiones sobre el desarrollo exacto de los acontecimientos están siendo corroboradas por la Policía y la Fiscalía, que mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y determinar eventuales responsabilidades.

Fuentes de la investigación señalaron a medios locales que el episodio se produjo tras una tentativa de robo de banderas de Peñarol, episodio que desató la discusión y luego los disparos. El fiscal de la causa ordenó diversas pericias y la recolección de testimonios para reconstruir con precisión los hechos.

El caso ha generado impacto en la comunidad local y reaviva la preocupación por la violencia vinculada a enfrentamientos entre seguidores de los principales clubes de fútbol uruguayos. Por el momento continúan los procedimientos judiciales y policiales, con la perspectiva de indagar tanto la actuación del funcionario como la posible participación de otros implicados.

Peñarol venció este sábado por 3-0 a Nacional en el estadio Campeón del Siglo, en un clásico correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura y disputado a puertas cerradas por suspensión. Con goles de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo, el equipo dirigido por Diego Aguirre quebró una racha de diez clásicos sin triunfos en los 90 minutos, se mantuvo líder del Clausura, redujo a tres puntos la diferencia con Nacional en la Tabla Anual y se prepara para enfrentar a Racing por la Copa Libertadores.