El equipo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia está llevando adelante una campaña territorial de empadronamiento para la Tarifa de Interés Social (TIS), con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio que reduce el costo del servicio eléctrico para los hogares de bajos ingresos.

Cronograma del operativo de empadronamiento TIS:

-Lunes 11 de agosto

9 horas, recorrido territorial para difusión del empadronamiento: Salón “La Esperanza” – Calle La Gruta entre Av. Los Terebintos y Los Jacarandá (B° La Esperanza)

De 16 a 19 horas, empadronamiento: Se.Pa.Ve. “Manuel de Salazar” – Calle Federico País entre Corazón de María y Reina de las Humildes

-Martes 12 de agosto

9 horas, recorrido territorial para difusión del empadronamiento: Plaza Berbardino Orellana (“Plaza La Chacarita”)- Av. Presidente Castillo y Av. Eulalia Ares de Vildoza

De 16 a 19 horas, empadronamiento: Salón “La Esperanza” – Calle La Gruta entre Av. Los Terebintos y Los Jacarandá (B° La Esperanza)

-Miércoles 13 de agosto

9 horas, recorrido territorial para difusión del empadronamiento: Calle Padre Juan Reinoso N° 108 entre Luis de Medina y Manuel de Zalazar (B° Parque Norte)

De 16 a 19 horas, empadronamiento: Plaza Berbardino Orellana (“Plaza La Chacarita”)- Av. Presidente Castillo y Av. Eulalia Ares de Vildoza

-Jueves 14 de agosto

9 horas, recorrido territorial para difusión del empadronamiento: Plaza Magisterio (“Plaza de Valle Chico”) – Av. N°12 y N°27

De 16 a 19 horas, empadronamiento: Calle Padre Juan Reinoso N° 108 entre Luis de Medina y Manuel de Zalazar (B° Parque Norte)

-Lunes 18 de agosto

De 16 a 19 horas, empadronamiento: Plaza Magisterio (“Plaza de Valle Chico”) – Av. N°12 y N°27

Se solicita a los vecinos recibir la promoción de la TIS, cuyos beneficios tendrán gran impacto en el bolsillo de los usuarios ante los ajustes del Gobierno nacional en materia energética.

Asimismo, se informa que todos los vecinos de barrios cercanos y demás pueden acercarse a los que figuran en el cronograma para inscribirse al beneficio de la Tarifa de Interés Social.

El beneficio

El Programa TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales como tope (200 kWh mensuales) y reduce el 50% del cargo fijo de la factura eléctrica. Si el consumo supera los 1000 kWh bimestrales, el subsidio se suspende temporalmente. Esto convierte al trámite en una herramienta fundamental para garantizar energía asequible y asegurar la equidad energética.

Pueden acceder a la Tarifa de Interés Social jubilados, pensionados, personas que perciben beneficios sociales como AUH o Progresar, y quienes viven en hogares familiares con ingresos iguales o inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Las inscripciones se realizan de manera digital a través del sitio web de EC SAPEM (oficina-virtual.ecsapem.com.ar), con DNI y documentación respaldo.