En un emotivo acto, la alianza Hacemos Renacer Catamarca presentó sus candidatos en Coneta, este fin de semana. Ana Reynoso, docente de nivel primario en Valle Viejo, con una extensa trayectoria en el trabajo social y cristiano, reconocida por su cercanía con la gente y su compromiso con el interior provincial, acompaña a Víctor Quinteros en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Lista 503. Durante su presentación, la mujer que incursiona por primera vez en política destacó la necesidad de llevar la voz del interior al Congreso: “Soy una maestra, una madre y una abuela que se levanta temprano como tantas mujeres catamarqueñas. Conozco las realidades de Belén, Santa María, Tinogasta, Capayán y de todo el interior. He visto de cerca el esfuerzo de las familias, de las artesanas, de las productoras, de las mujeres que sostienen sus hogares en silencio. Quiero ser la voz de ellas, porque Catamarca merece ser escuchada”, sostuvo. Reivindicó además su origen humilde y la decisión de dar un paso al frente en la política: “Nunca me imaginé estar en este lugar, pero dije basta de ser espectadora. Es tiempo de que las mujeres del interior tengamos representación real. Tenemos que animarnos a ocupar espacios y a defender lo nuestro”, enfatizó. Asimismo, puso en valor el potencial productivo de la provincia: “Catamarca es minera, es productiva, es rica. Desde el barro salen nuestros minerales, de nuestras manos salen las artesanías y la producción que nos identifica. Tenemos oportunidades y quiero que esa voz se escuche en Buenos Aires”, remarcó. Con un fuerte reconocimiento al legado de Juan Schiaretti, Reynoso se mostró convencida de que Hacemos Renacer Catamarca representa una alternativa seria para los catamarqueños: “Estoy orgullosa de mi interior catamarqueño y hoy me toca representar a quienes no siempre son vistos ni escuchados. Este es un proyecto federal que quiere que Catamarca renazca y que nuestra voz esté presente en la Argentina que viene”, insistió. Un frente con raíces en la realidad de la gente La alianza Hacemos Renacer Catamarca reúne a mujeres y hombres que provienen de distintos sectores de la sociedad, con trayectorias diversas, pero con algo en común: viven las mismas problemáticas que enfrentan día a día los catamarqueños y se proponen revertir esa realidad desde el Congreso y desde la acción política.