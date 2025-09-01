Emoción, humor y rock: lo que trae septiembre al Cine Teatro Catamarca

El Cine Teatro Catamarca se prepara para un mes inolvidable con una programación que reúne grandes figuras del rock, el teatro, la literatura motivacional, el humor y la música. En septiembre, el escenario mayor de la provincia será testigo de propuestas que combinan emoción, talento y cultura, con entradas disponibles en boletería y plataformas virtuales. El mes comenzará con una noche histórica: el viernes 5 de septiembre a las 21.30, Miguel Mateos traerá a Catamarca su gira internacional “Rockas Vivas – 40 años”, celebrando el disco que se convirtió en un grito generacional durante la primavera democrática de los años 80. Canciones que marcaron época volverán a sonar con toda la potencia de uno de los íconos del rock argentino. El sábado 6 a las 21 hs., será el turno de Mauricio Dayub con su multipremiada obra “El Equilibrista”. Un relato íntimo y universal, que combina emoción, humor y reflexión en 75 minutos inolvidables. El miércoles 10 a las 21 hs., la reconocida conferencista internacional Pilar Sordo llegará con su charla “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, donde invita a explorar el poder del lenguaje interno y sus efectos en nuestra vida cotidiana. El jueves 11 a las 20.30 hs., Dante Gebel presentará “PresiDante”, un espectáculo que combina stand up, nostalgia, crítica social y motivación. Con un estilo único, Gebel propone ponerse “en la piel de un presidente por un día”, con humor y emoción. El viernes 12 a las 21.30 hs., el comediante Fede Cyrulnik desembarcará con su nuevo unipersonal “Evolushon”. Stand up, astrología y ocurrencias que ya hicieron reír a miles de espectadores en Argentina y el exterior.

La cartelera de septiembre cerrará con música, el sábado 20 a las 21 hs., El Cuarto Soda, la banda tributo más reconocida de Soda Stereo, revivirá los clásicos que marcaron a generaciones enteras: “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana”, “De música ligera” y muchos más.

Las entradas para todos los espectáculos ya están a la venta en la boletería del Cine Teatro Catamarca, en San Martin 555, y en las plataformas TuEntrada, EntradaWeb.com y NorteTicket, según el evento.