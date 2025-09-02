martes, septiembre 2, 2025
Argentina no integrará el Consejo de Derechos Humanos de la #ONU

Datamarca4
By Datamarca4

El gobierno de #JavierMilei decidió que el país no presentará su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos en el próximo período, marcando un giro en la política exterior.

 La decisión, confirmada por la Casa Rosada y comunicada a la ONU, se suma a la salida de Argentina de la OMS en febrero, en el marco de una estrategia de reducir la participación en organismos internacionales.

 Desde la vuelta a la democracia, Argentina tuvo una participación activa en este Consejo, impulsando resoluciones sobre diversidad, justicia climática y misiones en países como Venezuela y Myanmar.

