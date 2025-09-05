Con el propósito de reforzar temáticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos, y contribuir a una mejor calidad de atención en lo referido a la salud sexual de la población en general, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo la III Jornada de Salud Sexual en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual se celebra cada 4 de septiembre.

Organizada por el Programa de Salud Sexual y Diversidades de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, durante la Jornada se abordaron temas como salud sexual como bienestar general, conciencia sobre los derechos sexuales, información sobre prevención y acceso a servicios.

El Día Mundial de la Salud Sexual es una fecha clave para promover la salud sexual como un componente esencial del bienestar humano y para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.