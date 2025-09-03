miércoles, septiembre 3, 2025
Deportes

Confirmando: San Lorenzo de Alem no juega el Federal

En diálogo con el programa Botineros, la Presidenta de SanLorenzo de Alem, Mariela Romero, confirmó la decisión de que el club no participará del Torneo Federal.

La dirigente argumento los costos que debe asumir la institución son muy grandes, mas allá del apoyo que puedan llegar a tener del estado o de la parte privada.

También expresó que la decisión se tomó luego de reunirse con la comisión directiva, colaboradores e hinchas.

