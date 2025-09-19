Especialistas en economía contradicen a Milei: afirman que “lo peor está por venir”

Mientras el dólar estadounidense sigue en alza y el riesgo país sube a pasos agigantados, analistas económicos advierten “devaluación y ajuste cambiario”.

Al presentar por cadena nacional el Presupuesto 2026, Javier Milei aseguró que “lo peor ya pasó” y que de ahora en adelante nos espera un resurgimiento económico como nunca se vio en la historia de la Argentina…

Sin embargo, desde el lunes pasado especialmente, todos los indicadores económico-financieros parecen desmentir al Presidente: el dólar sigue en alza, sin que los U$S379 millones vendidos por el Banco Central este jueves pudieran detener significativamente su marcha, y el riesgo país también sube a pasos agigantados.

El diagnóstico de los especialistas independientes es casi unánime: “Lo peor está por venir”, como sentenció Pablo Moldovan, director de C-P Consultora, para quien “la situación es muy fuerte y sostener esto sin algún tipo de cambio es muy complicado”.

El especialista en macroeconomía, finanzas y mercado de cambios sostuvo que el Central “ya empezó a vender los dólares del Fondo Monetario Internacional” para sostener la divisa estadounidense dentro de la banda fijada por el Ministerio de Economía, pero señaló que “este es un proceso lanzado hace rato”.

“Y a esto se suma que tenemos todos la sensación de que en cualquier momento puede aparecer un actor que viene relativamente callado, que es el Fondo, a decirle (al Gobierno): ‘Mirá, a los dólares míos no los vendas más’”, agregó por radio Splendid.

Sobre el programa económico de Milei y el ministro Luis Caputo, Moldovan dijo que “está muy dañado… Se empezó a romper muy fuertemente cuando el Gobierno decidió no acumular reservas y empezó a pelearse con el propio acuerdo con el Fondo”, a lo cual “la elección bonaerense agregó un problema más: desarmó la creencia que había de la credibilidad del mandato electoral del Gobierno”.

En ese sentido, aseveró que “se desarmó la creencia de que la sociedad argentina está dispuesta a tolerar un ajuste a cualquier precio, a cambio de una baja en la inflación. Eso se cayó. Entonces el Gobierno tiene un mandato de aflojar el ajuste”.

“El Presidente dice ‘lo peor ya pasó’, pero el esquema económico nos dice que no, que al revés: que lo peor está por venir, que lo que se viene es una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”, añadió, advirtiendo que “no tenemos un horizonte de que esto mejore mucho de acá a las elecciones de octubre”.

Fuente / Minuto Uno