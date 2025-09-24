Hacemos Renacer Catamarca denuncia pacto Jalil-Milei e insiste en una “polarización trucha”

El candidato a diputado nacional por Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros, cuestionó la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y advirtió que su presencia no es institucional sino que se da en el marco de la campaña y busca garantizar que el gobernador Raúl Jalil mantenga su alianza con el presidente Javier Milei, mientras se construye una polarización política artificial. Durante la recorrida oficial del ministro del Interior, Víctor Quinteros denunció con firmeza: “Catalán viene a asegurarse de que Jalil siga siendo aliado de Milei, mientras los problemas reales de los catamarqueños quedan sin resolver. Esto es una polarización trucha entre lo malo y lo muy malo para ocultar la falta de gestión”, afirmó el candidato de Hacemos Renacer Catamarca. “En buena medida Jalil y Milei coinciden en la entrega del patrimonio provincial y nacional y en comprometer las instituciones para beneficiar los grupos económicos concentrados de familiares, allegados y poderosos”, dijo. Quinteros señaló que, más allá de los gestos políticos, la provincia sigue enfrentando desafíos concretos como el desempleo, el deterioro de la educación, la salud pública, el servicio de justicia y la ausencia de políticas de apoyo a los jóvenes y a la producción local. “Milei y Jalil priorizan sus alianzas políticas antes que atender las necesidades de la gente. Son promesas vacías que no llegan a quienes más lo necesitan”, agregó. El candidato insistió en que la verdadera política debe centrarse en acciones concretas que generen empleo, capacitación y desarrollo productivo. “Mientras Jalil se asegura su vínculo con Milei y construye una polarización artificial, los catamarqueños seguimos esperando respuestas reales. Hacemos Renacer Catamarca propone la alternativa en serio para que el cambio llegue a todos y no solo a unos pocos”, concluyó Quinteros.