miércoles, septiembre 24, 2025
HomeCatamarcaLos Altos refuerza el sistema de salud con la incorporación de médicos...
Catamarca

Los Altos refuerza el sistema de salud con la incorporación de médicos para guardias

Datamarca4
By Datamarca4

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, junto al Jefe del Área Programática N°6. Dr. Luis Leiva avanzaron en gestiones para la incorporación de profesionales médicos con el objetivo de reforzar la cobertura de guardias en la jurisdicción municipal.

Desde Los Altos municipio remarcaron que esta acción busca fortalecer el sistema de salud local, garantizando una atención más rápida, eficiente y cercana para los vecinos.

En este marco, Raúl Barot expresó: “El acceso a la salud es un derecho que debemos garantizar.

Con la incorporación de más médicos para reforzar las guardias, buscamos dar tranquilidad a cada familia de nuestra comunidad, asegurando que reciban una atención rápida y cercana cuando más lo necesiten. Este es un paso más dentro de nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud local”.

Previous article
Argentina recibirá US$4000 millones del Banco Mundial para afrontar la crisis económica
Next article
Hacemos Renacer Catamarca denuncia pacto Jalil-Milei e insiste en una “polarización trucha”
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora