La Casa del Artesano Gastronómico abre sus puertas en La Merced

Este sábado 20, se inaugura la Casa del Artesano Gastronómico de Paclín, un espacio creado para impulsar y poner en valor el trabajo de los productores y artesanos gastronómicos del departamento.

A partir de las 17:00 horas y con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el intendente de Paclín, Eduardo Menecier junto a productores, artesanos y vecinos que se sumarán a esta jornada de celebración cultural.

La Casa del Artesano Gastronómico será un lugar de encuentro para la exposición y comercialización de productos típicos elaborados por manos locales: dulces, panes, quesos, vinos artesanales y una amplia variedad de sabores que expresan la tradición y creatividad de Paclín. También funcionará como espacio para capacitaciones, ferias temáticas y talleres de formación, favoreciendo el desarrollo local y turístico.

Eduardo Menecier: “Este espacio es una apuesta concreta a la cultura gastronómica de nuestro pueblo, un reconocimiento al esfuerzo de nuestros productores y una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad”.

Con esta inauguración, Paclín suma un nuevo atractivo que preserva sus raíces y abre nuevas puertas al desarrollo económico y turístico.

