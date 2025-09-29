Sabrina Verdi también expresó su preocupación por intentos de desviar el foco del caso.

Sabrina Verdi, madre de Morena Verdi, una de las tres víctimas del triple femicidio ocurrido hace semanas, volvió a manifestar sus dudas sobre la investigación del caso. En una entrevista en Radio Rivadavia, Verdi denunció irregularidades en el proceso y cuestionó duramente la forma en que se está manejando la causa.

Cuando se le preguntó si creía que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, era el autor material del crimen, Sabrina fue contundente: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”. Con estas palabras, Sabrina mostró su desconfianza en la versión oficial de los hechos, expresando que no cree que el acusado sea el responsable de tan macabro acto.

La madre de Morena también expresó su preocupación por intentos de desviar el foco del caso: “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”, manifestó, haciendo referencia a los posibles intentos de desinformación que se están dando en las redes sociales.

Sabrina también recordó una situación tensa con la Policía de la Ciudad durante una de las movilizaciones que realizaron exigiendo justicia por sus hijas. “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’. Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, relató con tristeza. Además, lanzó un duro reclamo a los efectivos: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás. Es tu deber”.

La mujer se mostró molesta con los tiempos de la Justicia, pidiendo que el fiscal entregara resultados concretos. “Traeme resultados. ¿El rastrillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”, cuestionó, haciendo referencia a las tareas realizadas por la Policía en la zona.

Al ser consultada sobre la presencia de narcos en su barrio, Sabrina negó la acusación: “No, acá, que yo sepa, cerca de mí no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”, aclaró, enfatizando que la venta de droga no tiene que ver con el crimen de su hija y sus amigas.

Antes de concluir la entrevista, Sabrina agradeció el apoyo social que ha recibido desde el comienzo de este caso: “Está el país con nosotros”, aseguró, destacando que la solidaridad de la gente ha sido clave para continuar luchando por justicia para su hija.