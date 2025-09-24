Maracanazo de Lanús, que está en “semis”

Lanús eliminó a Fluminense en el Maracaná y está en semifinales de la Copa Sudamericana. El Grana empató ante el Flu con gol de Dylan Aquino, triunfó 2-1 en el global y se quedó con el boleto a las semifinales.

Fluminense empató con Lanús 1 a 1 en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que resultó en la eliminación de Fluminense. Los goles fueron anotados por Agustín Canobbio para Fluminense a los 19 minutos del primer tiempo y Dylan Aquino para Lanús a los 21 minutos del segundo tiempo. El resultado global fue de 2-1 a favor de Lanús tras la definición por penales.Las estadísticas del encuentro indican que Fluminense tuvo una posesión del 64% frente al 36% de Lanús, con 20 tiros al arco para Fluminense y 9 para Lanús, además de 499 pases correctos contra 172 de Lanús. No se mencionan tarjetas rojas en el resumen del partido. Sin embargo, se reportaron incidentes de violencia entre la policía y los hinchas de Lanús durante el encuentro, lo que generó demoras en el juego. A pesar de la ventaja inicial, Fluminense no logró mantener el resultado y quedó fuera del torneo. ¡Histórica clasificación de Lanús! El Granate vuelve a meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana. Su rival saldrá de la serie de Universidad de Chile contra Alianza Lima, de Perú.