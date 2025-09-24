Racing le ganó a Vélez por 1-0 y es semifinalista

La “Academia” se impuso con anotación de Santiago Solari y se quedó con el resultado global por 2-0. Racing le ganó anoche a Vélez por 1 a 0, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y cerró la serie 2-0 avanzando a la semifinal. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro de Rojas a los 36 minutos del complemento. Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil. A los 62′, un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió por debajo del arquero Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.