Quintela pidió elecciones anticipadas si Milei no modifica el rumbo: “Nos lleva a la destrucción del país”

El Gobernador de La Rioja advirtió que, de continuar con el actual modelo de ajuste, el país podría quedar “absolutamente destruido”.

En la primera reunión del Consejo Provincial de Seguridad, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hizo declaraciones de alto impacto político sobre la situación nacional. Criticó duramente al presidente Javier Milei y alertó que, si el Gobierno no modifica su rumbo, será necesario buscar alternativas institucionales para evitar un colapso económico y social.

“Si el presidente sigue en esta línea, entrega un país absolutamente destruido, difícil de reconstruir y de sacar adelante”, advirtió el mandatario riojano. Y agregó: “Cuanto más rápido él modifique sus políticas o se vaya, mejor para la Argentina”. Según explicó, en caso de que el Gobierno decida no corregir su rumbo, deberían convocarse elecciones anticipadas para que otro liderazgo pueda “recrear la esperanza en el pueblo argentino”.

Gobernadores, diálogo y futuro político

Quintela reveló que los gobernadores de distintos espacios han tenido dificultades para dialogar con la Casa Rosada y que incluso los considerados “dialoguistas” expresaron frustración por la falta de comunicación y el incumplimiento de compromisos por parte del Ejecutivo nacional.

“Creo que es inútil hablar con este Gobierno. Es importante que los gobernadores nos juntemos para marcar un camino distinto, una ruta que beneficie a todos los argentinos y argentinas”, sostuvo, en línea con sus recientes declaraciones a una radio nacional en las que reclamó medidas de emergencia y diálogo sincero entre Nación y las provincias.

El Gobernador riojano también cuestionó la política de ajuste fiscal: “El equilibrio fiscal no puede ser una excusa para profundizar el sufrimiento de la gente. La sociedad pidió un cambio y necesitamos políticas que incluyan a los sectores más vulnerables y alivien a la clase media”.

Dirigiéndose a la ciudadanía, Quintela aseguró que su gestión hará “todo lo humanamente posible” para amortiguar el impacto de las decisiones nacionales:

“Vivimos una situación muy difícil, pero estamos trabajando para que el dolor llegue lo menos posible a nuestra gente, conteniendo a la mayor cantidad de ciudadanos que están atravesando momentos críticos”.

