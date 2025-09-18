Este viernes 19 de septiembre, a las 18:00 horas, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y el senador departamental, Horacio Gutiérrez, dejará inauguradas dos obras de infraestructura vial clave para la ciudad.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial N°113, en el tramo que conecta Chaquiago-El Potrero, con una extensión de 6,6 kilómetros, y la pavimentación de 10 kilómetros en el tramo Chaquiago-Choya.

Estas obras, ubicadas en el sur de la cabecera departamental, representan una respuesta a un pedido histórico de los vecinos de Andalgalá y se concretaron gracias al financiamiento de fondos de la minería.

El acto inaugural contará con la presencia de las autoridades provinciales, comunales, vecinos y diversos invitados especiales, en lo que será una jornada de gran relevancia para la comunidad andalgalense.