Revelan mensaje de Luis Caputo a empresarios: “Es esto o comunismo en 2027”

El ministro de Economía se reunió con las empresas de seguros luego de los malos resultados en los comicios de las elecciones bonaerenses. El equipo económico del gobierno de Javier Milei volvió a ratificar el rumbo económico frente a las empresas de seguros y se mostró satisfecho con el funcionamiento del esquema cambiario. Además, los funcionarios advirtieron que, más que nunca, las reformas estructurales -que ya están hechas- dependerán de la política y, sobre todo, de la elección ciudadana en el futuro. “La gente va a tener que decidir si quiere esto o quiere comunismo en 2027”, dijo ayer martes el ministro de Economía, Luis #Caputo, frente a varios ejecutivos del sector que lo terminaban de escuchar luego de más de una hora de reunión. Según reveló el diario La Nación, Caputo se mostró conforme con cómo ha funcionado el esquema cambiario -el dólar dentro la banda de flotación y sin intervención- luego del resultado electoral que dejó un lunes negro. “ Lo cambiario ni es un problema; el dólar flota. Todo estuvo razonablemente bien ”, le escucharon decir al ministro de Economía frente a los directivos del mundo asegurador. Según informó economía, durante la reunión, en la que también participaron el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, Caputo afirmó que “el sector asegurador es una industria fundamental”, e hizo hincapié en la importancia de fomentar su desarrollo.