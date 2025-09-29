River no pudo con Deportivo Riestra y sufrió una histórica derrota en el Monumental

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el Millonario perdió por 2-1 ante el Malevo y se fue silbado.

River Plate no logra encontrar el rumbo y volvió a sufrir un golpe en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra, en lo que significó su cuarta derrota consecutiva, resultado que profundiza la crisis futbolística tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores.

El Malevo firmó el triunfo más importante de su historia y se consolidó en la cima de la Zona B del Torneo Clausura. Los goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez le dieron los tres puntos a la visita, mientras que Giuliano Galoppo había marcado el empate transitorio para el Millonario.

El clima en las tribunas fue de tensión constante. Los hinchas expresaron su bronca con el presente del equipo a lo largo de todo el encuentro, con silbidos y cánticos de reproche. En el campo de juego, la impotencia también se hizo visible: Maximiliano Salas fue expulsado en el segundo tiempo tras insultar al juez de línea, un reflejo del momento delicado que atraviesa el plantel.

Con este nuevo traspié, River llega golpeado al cruce de cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing el próximo jueves. El desafío aparece como una oportunidad para recomponer la confianza, aunque el panorama actual muestra un Millonario en crisis, presionado por los malos resultados y el descontento de su gente.