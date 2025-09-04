El ciclo audiovisual “Nuestras Voces”, organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, continúa su quinta temporada presentando música catamarqueña en vivo desde la Biblioteca del Senado. La nueva entrega 2025 de Nuestras Voces, que se presentará este miércoles 3 de septiembre a las 20 horas en la fanpage de Facebook de Senado, llega con la presentación de la artista Valeria Argerich y una canción de su autoría especialmente seleccionada para deleitar a todo el público que disfruta cada entrega con lo mejor del arte catamarqueño.

El ciclo audiovisual de música emitido desde la Biblioteca del Senado hace un recorrido por la cultura catamarqueña de la mano de artistas e intérpretes que ponen de relieve la significancia que para cada uno tiene la historia y letra de la obra que elige para su presentación, ya sea desde el canto, la copla, el recitado o la música urbana.

El proyecto producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación, cuenta con representantes pertenecientes a los departamentos de la provincia, proponiendo al público tender un puente entre el arte y su significado, como una unidad de sentido que permite a sonido de la voz permite al sonido de la voz o el instrumento, transportar nada más y nada menos que las huellas de la cultura en un momento tan especial de la historia como el actual.

Los episodios de Nuestras Voces, en el siguiente link: https://youtube.com/@senadodecatamarca7074