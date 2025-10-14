Arranca el torneo Federal para los equipos catamarqueños

El inicio del Federal Amateur para los equipos de Catamarca comenzará el sábado. Unión Aconquija-Villa Dolores será el primero.

Este fin de semana comenzará a disputarse el torneo más federal que tiene bajo su órbita el Consejo Federal de AFA, con el inicio del Federal Amateur, certamen que tiene como regalía cuatro ascensos al Torneo Federal A en el 2026. Habrá doce equipos participando por Catamarca en tres zonas, quienes pugnarán por un ascenso, tarea que no es sencilla y que es el sueño de muchos, como San Lorenzo de Alem quien perdió esa categoría en el 2019, o Unión Aconquija, que retorna a las competencias de Ascenso después de siete años. Confirmados para el sábado Precisamente el “Estanciero” será el primero en jugar, ya que confirmó su partido por la Zona 2 de la Región Centro ante Villa Dolores, para el día sábado a las 16.30 en la su estadio. En esta zona también están San Martín de Recreo y Deportivo Alijilán, quienes no confirmaron aun día y hora, pero se estima que estarán en la misma sintonía Luego a las 17 horas, saldrán al campo de juego en el Prevedello Defensores de Esquiú e Independiente de la 1° de Mayo, partido que pertenece a la zona 1. Sin dudas que este será uno de los encuentros que presentarán mucha atracción, debido a los planteles que han conformado a última hora, y que puede tener más nombres al cierre de la lista de Buena Fe, que será el día viernes. Por el mismo grupo, pero a las 20 horas en el Malvinas Argentinas, será tiempo del partido más atrayente de la fecha entre los catamarqueños. San Lorenzo de Alem debe ser local del Atlético Policial, dos que se están armando para ponerse el “traje de candidatos”, sobre todo el “Santo” que en el certamen pasado se quedó a un partido de lograr el ascenso. General Navarro de Siján que visitará a Racing de Belén, y 14 de Agosto de Tinogasta que será local de Peñarol de Medanitos, también pusieron fecha para el sábado pero no está firme el horario de los partidos de la Zona 3.