Exequiel Moreno recorrió Tinogasta y el norte profundo de Fiambalá
El candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Exequiel Moreno, desarrolló durante el fin de semana una amplia agenda de trabajo en el departamento Tinogasta, acompañado por la candidata a senadora Pamela López, los postulantes a concejales y autoridades locales.
El viernes, Moreno visitó la ciudad cabecera, donde mantuvo encuentros con el intendente y distintos actores sociales, reafirmando su compromiso con el desarrollo equilibrado del interior provincial.
El sábado, el recorrido continuó por el norte de Fiambalá, abarcando los parajes Chuquisaca, La Mesada de los Zárate, La Ciénaga, Antinaco y El Delgadito, en el circuito de La Herradura. En cada lugar, Moreno se reunió con familias rurales y productores, interiorizándose sobre sus realidades, proyectos y desafíos cotidianos.
En La Mesada de los Zárate, un paraje ubicado a más de 2.200 metros de altura, el candidato destacó la importancia de escuchar y acompañar a las comunidades del interior profundo.
“El progreso no nace de los escritorios, sino de la palabra viva del pueblo”, expresó.
Durante la jornada también visitó El Delgadito un paraje precordillerano, donde compartió con la familia que vive de la producción y el trabajo en la tierra. La recorrida cerró con un mensaje claro, llevar la presencia del Estado y la política a cada rincón de Catamarca, reafirmando que la transformación empieza desde los pueblos y su gente.