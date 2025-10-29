La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

“Quedó detenido y le secuestraron el aparato. Fue trasladado a la Comisaría 4° por ‘Desobediencia Judicial’. Habría hecho un paneo de los jurados, cuya identidad es reservada”, dijo a Infobae el Jefe de Policía, Fernando Romero.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández.

Según pudo reconstruir Infobae, todo comenzó cerca de las 11.30, de cara a un cuarto intermedio de la audiencia. Si bien las partes tienen permitido usar el celular dentro de la sala, está terminantemente prohibido grabar o fotografiar a los ciudadanos para que no se conozca su identidad ni se sientan intimidados.

En ese contexto, Boniardi se levantó de su asiento y se ubicó junto a las sillas donde eran interrogados los posibles jurados, con el teléfono en la mano. Su actitud llamó la atención del personal de seguridad del Poder Judicial, que advirtió que estaba realizando un movimiento inusual.

“Se habría desplazado haciendo un paneo con el celular, lo que motivó la intervención inmediata del personal policial”, explicó a este medio el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Javier Romero.