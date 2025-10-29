Gobernadores confían en que la cumbre con Milei reactivará recursos y obra pública

En medio de la expectativa por la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei recibirá mañana en Casa Rosada a 15 gobernadores en lo que será el primer encuentro formal después de las elecciones legislativas.

El objetivo del Gobierno es iniciar un proceso de diálogo con las provincias y conseguir apoyos para avanzar con el Presupuesto 2026 y con las reformas laboral y tributaria.

De la reunión participarán también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Los gobernadores interpretan la convocatoria como un gesto político del Presidente hacia las provincias, con la intención de mostrar apertura y voluntad de consenso.

Según pudo saber TN, las provincias llegarán con la expectativa de escuchar las prioridades que planteará el Gobierno. Consideran que se trata de una primera instancia de diálogo y esperan que sea el punto de partida para futuras reuniones bilaterales. Entre los temas a tratar, el Presupuesto aparece como el eje principal, seguido por las reformas laboral y tributaria.

“Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante. La laboral, la impositiva… No podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina. Hay impuestos que hay que eliminar, como el impuesto al cheque, las retenciones y muchos impuestos más…“, adelantó este miércoles el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Y agregó: “Hay que tener mejores leyes laborales. No solamente para los empresarios, con una mirada Pyme, sino también para los trabajadores, para generar empleo… siempre defendiendo al interior productivo”.

Aun con la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, los mandatarios no se sienten en una posición de debilidad. Los integrantes del bloque Provincias Unidas —que agrupa a Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut)— buscan consolidar un espacio común que podría reunir entre 17 y 25 diputados, un número clave para el oficialismo a la hora de conseguir mayorías.

También fueron convocados gobernadores que en distintos momentos tuvieron acercamientos con el Gobierno nacional, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), además de mandatarios aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Desde varias provincias señalan que existe un cambio de tono por parte del Ejecutivo, aunque mantienen dudas sobre cuán dispuesto está Milei a ceder. El eje de los reclamos pasa por el financiamiento provincial dentro del Presupuesto, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reactivación de la obra pública —especialmente la vial— y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

El Gobierno, a su vez, busca incorporar a los gobernadores a las negociaciones con Estados Unidos vinculadas con el esquema de inversiones. La intención es replicar un compromiso similar al Pacto de Mayo, firmado en 2024 por dieciocho mandatarios, para asegurar respaldo político a las reformas estructurales.

En paralelo, la Casa Rosada trabaja para conformar un interbloque con el PRO, la UCR y legisladores federales, con el objetivo de fortalecer su posición parlamentaria una vez que se reconfiguren las bancas. Será la primera señal de gobernabilidad que el Ejecutivo intente mostrar frente a los mercados y al Gobierno de Estados Unidos.

En Balcarce 50 reconocen que uno de los condicionamientos planteados por la administración de Donald Trump para habilitar la asistencia financiera del Tesoro norteamericano —a cargo de Scott Bessent— es lograr acuerdos políticos internos. Ese programa podría incluir un desembolso de hasta 40 mil millones de dólares. El Banco Central ya confirmó un swap por 20 mil millones, aunque todavía no se detallaron los aspectos técnicos.

