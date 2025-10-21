Cierre de Hacemos Renacer en Chumbicha

Hacemos Renacer Catamarca realizó el cierre departamental en Capayán que lleva como candidato a concejal a Alfredo Hoffmann (h) junto a Florencia Guzmán.
El sábado a la noche reunió a decenas de vecinos en Chumbicha para celebrar el “Día de la Madre” en un encuentro donde hubo espectáculos de primer nivel, patio de comidas de emprendedores locales y la presencia de los principales referentes de la Lista 503.
Hubo sorteos de regalos para las madres y fue el anfitrión quien presentó a los candidatos que lo acompañaron en la noche chumbichana. Fueron el propio Hoffmann, Juan Nóblega, candidato a diputado provincial, y Víctor Quinteros, candidato a diputado nacional, los que transmitieron a los presentes la propuesta del espacio político federal que reúne a candidatos de toda la provincia y que hace eje en la producción, el trabajo y la educación como las salidas del país y la provincia.
Estuvieron además Ana Reynoso, candidata a diputada nacional; Remigio Medina, Ysabel Vázquez, Magdalena De la Fuente, candidatos a diputados provinciales; Víctor Nieva, candidato a senador por Paclín, Gilberto Filippin y Emilia Palacios, candidatos a concejales de la Capital; Marcia Herrera Castellanos y Esteban Vega, candidatos a concejales de Valle Viejo.
Luego que el “Chino” Quiroga hiciera bailar a los presentes con su selección de los mejores cuartetos de todos los tiempos, fue Oscar “El Bomba” Contreras fue quien puso las sonrisas de la noche contando historias de madres, antes de dar paso al ascendente Nico Galleguillo con el mejor folclore. El cierre fue a toda orquesta con la presentación de los consagrados Sapitos Por Ever.