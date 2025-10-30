El gobierno negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la propuesta es “parte de una campaña” en contra del oficialismo. Además, también volvió a referirse sobre su futuro en Balcarce 50.

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, detalló el funcionario.

Otro funcionario que salió a aclarar los rumores alrededor de la reforma fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Lo de aumentar las horas (de la jornada laboral) es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera. Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, nunca lo escuché ni lo vi. No tengo la menor idea”, detalló.

“No hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”, afirmó Francos en diálogo con radio Rivadavia.