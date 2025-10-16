Juan Nóblega: “Entre los dos modelos agotados, va a emerger una nueva alternativa federal”

Home Catamarca Juan Nóblega: “Entre los dos modelos agotados, va a emerger una nueva...
El candidato a diputado provincial por el Frente Hacemos Renacer Catamarca, Juan Nóblega, analizó el tramo final de la campaña electoral y destacó la importancia del armado federal impulsado por los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas.
“Estamos en la recta final, ya son los últimos días antes del cierre de campaña. Ayer participamos en Buenos Aires del acto de cierre de Provincias Unidas, junto a Juan Schiaretti, el gobernador y otros mandatarios provinciales. Fue un día histórico, porque por primera vez los gobernadores salen de sus jurisdicciones para apoyar un frente nacional”, expresó Nóblega.
El acto, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue encabezado por Juan Schiaretti, quien estuvo acompañado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut). En tanto, Claudio Vidal, de Santa Cruz, no pudo asistir por “problemas de agenda de su gestión”.
Nóblega viajó a la Capital del país junto al candidato a diputado nacional Victor Quinteros, y en candidato a concejal de Capayán, Alfredo Hoffmann (h), en representación de Hacemos Renacer Catamarca, participando de las reuniones y encuentros junto a los mandatarios provinciales que integran el espacio. Desde allí, destacó el respaldo federal que el frente catamarqueño viene recibiendo y la consolidación de una propuesta política que busca romper con la grieta nacional.
El candidato explicó que en los próximos días continuará recorriendo el interior provincial antes del cierre local. “El viernes vamos a Pomán, el sábado a Andalgalá y el domingo a Santa María. Luego regresamos a la capital para el acto de cierre, el jueves, en Vicario Segura 424, frente a la sede de Hacemos Catamarca”, adelantó.
Respecto al panorama nacional, consideró que se intenta instalar una polarización “entre dos modelos agotados”: el kirchnerismo y La Libertad Avanza.
> “El kirchnerismo ya demostró su fracaso con un falso progresismo que nos dejó un alto nivel de pobreza. Y del otro lado, La Libertad Avanza muestra la debilidad de un gobierno central que no logra dar respuestas en los últimos meses. Entre esos dos extremos, está emergiendo una alternativa federal, de trabajo y de gestión, que representan los gobernadores”, afirmó.
Durante su estadía en Buenos Aires, los referentes de Hacemos Renacer Catamarca mantuvieron reuniones con Schiaretti y los mandatarios que integran Provincias Unidas, espacio del cual el frente catamarqueño es parte. En ese contexto, se grabaron spots y videos institucionales donde los gobernadores expresan su apoyo al proyecto y remarcan que “Provincias Unidas es Hacemos Renacer en Catamarca”.
Finalmente, Nóblega se mostró optimista de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, y subrayó que su espacio busca “una Catamarca con más producción, trabajo y desarrollo federal”.