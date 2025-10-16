jueves, octubre 16, 2025
Catamarca

Operativo de cuidado del pie diabetico

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se trabaja en acciones para brindar accesibilidad a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que no cuentan con cobertura médica para que puedan acceder a los servicios de salud.

En este contexto, el equipo de la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles realizó, en el CAPS de Banda de Varela, controles a pacientes diabéticos; las profesionales explicaron, que, en algunos casos, los pacientes no se encontraban en buenas condiciones se pautó interconsulta con especialista del Hospital San Juan Bautista.

En esta oportunidad, se atendieron 14 pacientes que ya se encuentran en tratamiento en el centro de salud, cabe mencionar que en este CAPS brindan atención de diabetología.

Este operativo se replicará en otros centros de salud del Valle Central.

