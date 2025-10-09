Macri se alineó con la campaña libertaria y busca consolidar la polarización con el kirchnerismo

En medio de una campaña clave para el Gobierno, Mauricio Macri lanzó un mensaje alineado con el libreto de La Libertad Avanza al buscar profundizar la polarización con el kirchnerismo.

En esa línea, le pidió a su electorado evitar que los votos se diluyan en las terceras vías ya que, según su teoría, sería funcional al kirchnerismo.

“La mayoría de los que votaron así todavía se arrepienten”, escribió Macri al compartir un posteo de De Andreis que plantea: “La elección es binaria”. La publicación incluye una imagen con los colores amarillo y violeta, que representan la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.

En su texto, De Andreis alertó que las legislativas del 26 de octubre serán “un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda”, y apuntó a dirigentes como Martín Lousteau, Facundo Manes, Graciela Ocaña y a los candidatos de la Coalición Cívica como “rostros electorales” que dividen el voto opositor.

“Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla”, advirtió el exsecretario general de la Presidencia.

La intervención de Macri representa su primer mensaje electoral explícito desde que se reactivó el vínculo con Javier Milei. En apenas una semana, ambos se reunieron dos veces en la Quinta de Olivos. La primera, el domingo 28 de septiembre, fue difundida por el propio Macri. La segunda ocurrió pocos días después, antes de que el expresidente emprendiera un viaje al exterior.

Las reuniones marcaron el final de un año sin contacto entre ambos líderes, en medio de las tensiones por el armado de listas y la convivencia entre libertarios y macristas. Sin embargo, la reaparición pública del expresidente no despejó las dudas que persisten en el PRO respecto de la alianza con La Libertad Avanza.

La interna amarilla continúa atravesada por diferencias de estrategia y posicionamiento. El caso de José Luis Espert y su vínculo con el empresario Fred Machado —que derivó en su renuncia a la candidatura a diputado— encendió nuevas alarmas entre los que piden mantener “una distancia prudencial” del oficialismo libertario.

En la reunión del consejo nacional del PRO, previa al cierre de alianzas, algunos dirigentes expresaron su disconformidad y exigieron libertad de acción, especialmente desde las provincias.