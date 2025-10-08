Manes denunció amenazas de Martín Menem en el Congreso: “Te vamos a hacer mierda”

Según relató Manes a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió antes de la sesión que trataba la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El clima en el Congreso de la Nación se vio alterado este martes por una denuncia de Facundo Manes, diputado nacional por Democracia para Siempre, quien aseguró que fue amenazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en los pasillos del Congreso. Según relató Manes a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió antes de la sesión que trataba la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema clave en la agenda legislativa.

“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, relató Manes en su cuenta de X. Esta acusación generó rápidamente una fuerte repercusión en el ámbito político.

Martín Menem no tardó en responder a las acusaciones y, a través de las redes sociales, rechazó las amenazas: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, manifestó el presidente de la Cámara Baja.

El incidente desató un intercambio de declaraciones entre legisladores de distintos bloques. El diputado Pablo Juliano, también de Democracia para Siempre, cuestionó la actitud del presidente de la comisión de Presupuesto, acusándolo de haber tomado el pelo a los diputados y a los argentinos. “Nos dijeron el año pasado que la ley de las PASO había que suspenderla porque no había plata. ¿Quién va a pagar la lista? ¿Espert o usted, que anda apretando diputados por el pasillo?”, dijo Juliano, dirigiéndose a Menem.

Por otro lado, Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza, fue contundente al desmentir las acusaciones de Manes. “Estuve presente cuando usted saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí”, afirmó la legisladora. Márquez calificó de mentiroso a Manes y agregó: “Fue solo eso, dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada”.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario, también intervino en el debate, respaldando a Menem y descalificando las denuncias de Manes. “Yo estaba ahí en ese momento y el diputado Facundo Manes miente porque usted lo saludó, después siguió y me saludó a mí”, aseguró Bornoroni.

La situación generó una serie de acusaciones cruzadas, mientras que Lilia Lemoine, otra diputada del bloque libertario, aportó un video de redes sociales que, según ella, refuerza la versión de Menem. “Lo que hace el diputado Manes es exactamente lo mismo que me hizo la diputada Lourdes Arrieta, que me denunció falsamente”, añadió Lemoine, sugiriendo que Manes podría estar actuando de forma similar a otras situaciones políticas previas.

Este conflicto político en el Congreso no solo dejó en evidencia las tensiones internas entre los diputados, sino también las diferencias de enfoque sobre temas cruciales como la reforma de los DNU, que sigue generando intensos debates en la Cámara Baja. Mientras tanto, la polémica continúa en torno a las declaraciones de Facundo Manes y las reacciones de Martín Menem.