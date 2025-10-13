Presunta entrega de drogas en campaña: Denett denunció penalmente a Monti y Figueroa

El fiscal de Estado de la provincia, Marcos Denett, presentó hoy una denuncia penal contra los candidatos de La Libertad Avanza, Francisco Monti y Diego Figueroa (candidatos a diputado provincial y concejal capitalino respectivamente), a raíz de las declaraciones públicas en las que ambos afirmaron que habría dirigentes políticos que estarían distribuyendo droga durante la actual campaña electoral.

Según consta en la presentación a la que pudo acceder El Ancasti, los dichos de los candidatos revisten una gravedad institucional inusitada” y ameritan que sean citados con carácter de urgente para “prestar declaración y especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los presuntos hechos. El documento menciona expresamente que las manifestaciones deben ser respaldadas con pruebas, a fin de que la Justicia Federal “individualice a los responsables” en caso de que existan.

La medida judicial se originó a partir de las expresiones de Monti, quien en una entrevista brindada a este medio aseguró que en el sur de la Capital “hay chicos que parecen zombies” por el consumo de drogas; y a las de Figueroa, quien sostuvo que “la política les da droga a los chicos a cambio de un voto”. Monti también declaró que Catamarca “ha estado históricamente marcada por vínculos entre el poder y el narcotráfico”. Para el Fiscal, esas afirmaciones deben ser esclarecidas por la justicia, con el agravante de que fueron difundidas en plena campaña electoral. La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal de Primera Instancia y lleva la firma de Denett y su patrocinante legal, Juan Manuel Zavaleta.