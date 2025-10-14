Trump advirtió que la ayuda económica a Argentina está sujeta a quien gane las elecciones

El presidente de EEUU recibió a su par argentino en la Casa Blanca y lanzó fuertes elogios hacia la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió por el riesgo de que en octubre se imponga otra fuerza política.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo Donald Trump, y agregó que “si pierde, no seremos generosos”.

Javier Milei y Donald J. Trump se reunieron esta tarde en la Casa Blanca en busca de ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario norteamericano remarcó el respaldo a su par argentino antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero anticipó que la ayuda económica está sujeta a quien gane en las urnas: “Si pierde, no seremos generosos”.

Además, Trump criticó a la oposición en Argentina y sostuvo: “La elección está cerca y la victoria es muy importante“.

En la comitiva presidencial estuvieron Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. Además, acompañaron el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local) de este martes, bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Todos se hospedaron en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca

Fuente / Infobae