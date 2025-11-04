Absoluciones pagas: No habrá Jury al fiscal Hugo Costilla

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados determinó no avanzar con el juicio político contra el fiscal de Instrucción N°5, Dr. Hugo Costilla, por la causa de las absoluciones pagas.

Para el Tribunal no hay elementos de peso para funa acusación formal, según lo establece la Resolución N°47, en el marco del expediente N°007/24, caratulado “Dr. Hugo Alejandro Costilla – Fiscal de Instrucción N°5 s/ denuncia del diputado provincial Hugo Ávila”.