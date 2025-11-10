Boca aplastó 2-0 a un flojísimo River y aseguró su regreso a la Copa Libertadores

Con Zeballos como figura, el conjunto de Úbeda se impuso 2-0 y se clasificó a la Copa Libertadores 2026. El “Millonario” pudo ser goleado y se cae en la Tabla Anual.
Boca venció 2-0 a River este domingo, se quedó con una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, complicando, además, el pasaje para su rival.
En la Bombonera y con un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, el conjunto de Claudio Úbeda se impuso los goles de Exequiel Zeballos, la gran figura del partido; y Miguel Merentiel.
El local tuvo varias chances como para meter el 3-0, y le terminó haciendo precio a un River descordinado en todas las líneas, sin juego y garra.
Gallardo sorprendió con la alineación inicial, y algunas decisiones fueron determinantes: el llamativo ingreso de Paulo Díaz pagó caro, ya que fue protagonista negativamente en los dos goles rivales, y hasta en el penal que luego el VAR anuló.
La derrota para el “Millonario” golpea por duplicado, ya que además de perder el Superclásico, puede terminar la fecha en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.