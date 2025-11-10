martes, noviembre 11, 2025
HomeDeportesBoca aplastó 2-0 a un flojísimo River y aseguró su regreso a...
Deportes

Boca aplastó 2-0 a un flojísimo River y aseguró su regreso a la Copa Libertadores

Datamarca4
By Datamarca4

Con Zeballos como figura, el conjunto de Úbeda se impuso 2-0 y se clasificó a la Copa Libertadores 2026. El “Millonario” pudo ser goleado y se cae en la Tabla Anual.

Boca venció 2-0 a River este domingo, se quedó con una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, complicando, además, el pasaje para su rival.

En la Bombonera y con un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, el conjunto de Claudio Úbeda se impuso los goles de Exequiel Zeballos, la gran figura del partido; y Miguel Merentiel.

El local tuvo varias chances como para meter el 3-0, y le terminó haciendo precio a un River descordinado en todas las líneas, sin juego y garra.

Gallardo sorprendió con la alineación inicial, y algunas decisiones fueron determinantes: el llamativo ingreso de Paulo Díaz pagó caro, ya que fue protagonista negativamente en los dos goles rivales, y hasta en el penal que luego el VAR anuló.

La derrota para el “Millonario” golpea por duplicado, ya que además de perder el Superclásico, puede terminar la fecha en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Previous article
Sangriento motín en una cárcel de Ecuador dejó al menos 27 muertos
Next article
Hallan muerta a una joven de 18 años, en un descampado de Santiago del Estero
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora