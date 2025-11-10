Hallan muerta a una joven de 18 años, en un descampado de Santiago del Estero

La ciudad de Frías permanece conmovida tras el hallazgo del cuerpo de Emilse Camila Barrera en una zona montuosa cercana a la Ruta 157. “Se me fue la mano”, confesó Raúl Pallares, vecino del barrio Eliseo Fringes, señalado como el principal sospechoso. El cuerpo tenía evidentes signos de violencia.

La comunidad de la ciudad de Frías, ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, amaneció ayer domingo con la noticia sobre la muerte de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado y con evidentes signos de violencia. Por el hecho, en las últimas horas la Policía provincial detuvo a un hombre, apuntado como el principal sospechoso de haber cometido el femicidio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hallazgo del cuerpo de Barrera fue reportado por un hombre cerca de las 7.30, minutos después de divisar los restos de la víctima mientras caminaba por el cruce de Catamarca y ruta nacional 157, en uno de los accesos a la mencionada ciudad santiagueña.

Emilse, quien residía en el barrio Esperanza de la mencionada ciudad, yacía sobre la vía pública, con “golpes visibles en distintas partes del cuerpo y sin sus prendas de vestir”.

Tras ser notificada del hallazgo, la fiscal de turno por el Ministerio Público Fiscal de Frías, Natalia Simoes, se presentó en el lugar y dispuso la realización de un perímetro para preservar la escena del crimen, ordenó diversas pericias y un examen médico al cuerpo de la víctima. Además, solicitó la intervención en el caso de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero.

Por el hecho, personal policial concretó la aprehensión de un hombre identificado como Raúl Pallares, quien hasta este lunes era el principal sospechoso de haber asesinado a Barrera.

Según consigna el medio Nuevo Diario Web, el aprehendido contaría con un frondoso prontuario y, en ese contexto, había recuperado la libertad hace poco tiempo, tras cumplir condena por violencia de género contra Emilse.

Fuentes del caso citadas por el diario Panorama señalaron que el hombre, al ser indagado por la fiscal Simoes, habría reconocido que había pactado un encuentro con la víctima y admitió haber estado con ella. “Se me fue la mano”, habría dicho el sospechoso al brindar su declaración.