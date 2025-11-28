De alquileres a transporte público: los aumentos que llegan en diciembre

Con la llegada del último mes del año, hay al menos seis subas confirmadas en distintos servicios que empiezan a regir desde este sábado.

El último mes de 2025 estará marcado por alzas de los alquileres, prepagas, transporte público, entre otros servicios, que sumarán al índice general de precios.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 28,67%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses. En noviembre, el alza fue de 38%; en octubre, el ajuste fue de 46,1%; en septiembre, del 50,3% y del 55,67% en agosto.

Estos incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Si bien la suba en el precio de los alquileres muestra una desaceleración, el aumento sigue implicando un desembolso importante de dinero para los inquilinos que destinan gran parte de su salario en pagar el alquiler.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Boleto de colectivos

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,3%. Según cálculos realizados por TN, los nuevos valores para viajar en las 31 líneas que circulan en el territorio porteño. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, si avanza el proyecto tarifario que propuso la gestión de Axel Kicillof, a partir del 1 de diciembre, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 14,4%. Respecto al precio del pasaje del subte, en CABA también subirán las tarifas del subte. El pasaje pasará de $1157 a $1207 en diciembre. Mientras, el premetro saldrá $422,36.

Cabe recordar que en Catamarca, el ministerio de Transporte anunció esta semana que el nuevo precio del boleto de colectivo será de 1.250 pesos desde mediados de diciembre próximo.

Cable y telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de diciembre, llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas, con un incremento llegará hasta 4%, según el servicio y la operadora.

Los aumentos en combustibles, luz y gas

Con el inicio del último mes del año, se estima que el Gobierno aplique una nueva suba parcial en el impuesto a los combustibles líquidos. Este ajuste se trasladará directo al precio del litro de nafta y gasoil.

En noviembre, la Secretaría de Energía desdobló la actualización impositiva. Por ello, se estima que el próximo mes se aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Ejecutivo viene dilatando.

Con respecto a los precios en los surtidores, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos en agosto y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con respecto a las tarifas de luz y gas, todavía falta que el Gobierno formalice un aumento en las boletas de diciembre. Los ajustes se ubicarán cerca de 2,3%, en línea con el IPC de octubre.

En junio, comenzó a regir la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) que estableció un esquema de aumentos mensuales y consecutivos por inflación durante 30 meses en los servicios de transporte y de distribución, dos de los componentes que impactan en la boleta que reciben los usuarios.

Fuente / TN