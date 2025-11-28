Fórmula 1 al rojo vivo: los horarios del Gran Premio de Qatar este fin de semana

Luego de la carrera de Las Vegas en la que se impuso Max Verstappen, el campeonato continuará su calendario en el país árabe, en la anteúltima jornada de la temporada.

Luego del triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas que dejó el campeonato al rojo vivo por la descalificación de los pilotos de McLaren, la Fórmula 1 vivirá el GP de Qatar, la anteúltima jornada del Campeonato del Mundo 2025.

La anteúltima fecha de la temporada tiene un cronograma diferente al habitual porque este Gran Premio cuenta con una carrera sprint el sábado, antes de la qualy. Por lo tanto, el viernes hay solo una práctica libre y luego será el turno de la clasificación sprint.

F1: los horarios y el cronograma del GP de Qatar

. Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

. Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

. Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas