La Liga de Barrios puso 1era con el torneo de fin de año

El pasado domingo se jugo la primera fecha de la flamante nueva edición de la Liga de Barrios, torneo que nuclea a grandes equipos del valle central de Catamarca.
En esta oportunidad se jugaron partidos más que destacados, con el retorno de equipos que son grandes animadores de la “Libertadores Barrial”.
Además se puso en marcha también, la denominada Sudamericana, donde también será uno de los mayores atractivos con equipos 100% amateurs.
0
Resultados Fecha 1 Libertadores y Sudamericana
CANCHA 1 🏟️
San Cayetano fc 1
La Sub 27 fc 2
(Sudamericana)
LB Altos de Choya 1
Moto Rom 5
La Sarmiento fc 2
La Via fc 0
Bandeños fc 0
Amigos de Kily 0
La Catorce 22. 0
Los Amigos de Bebé 2
Maquina del Mal 0
La 75 fc 2
(Sudamericana)
Tabacalero fc 1
Newcastle fc 1
Dep. Virgen del Valle 1
Talleres San Isidro 1
(Sudamericana)
Los Piviejos fc 3
Pasaje B.D.N. 0
(Sudamericana)
CANCHA 2 🏟️
La Nueva Era fc 2
Las 20 vv fc 1
El Villano fc 0
Roma fc 3
Lechuza fc 1
Tucumán fc 1
Amigos de Dilan fc 4
Catamarca United B 4
El Tomba fc 1
Inter del Norte 3
Deportivo Caruso 1
Supercampeones fc 1
Relámpago Amigos 2
Cachafa F.A 3
Los Vaguitos fc 3
Tigre fc 2
La Villegas 1
Los N°1 L.B.P. 1
La Esquina fc 2
Los Pibes Villeros fc 0
(Sudamericana)
CANCHA 3 🏟️
Combatientes fc 0
Deportivo Pakito 1
San Antonio sur 3
Catamarca United A 3
Manchester V 0
La Hinchada del León 0
Santo de Alem 0
El Rejunte fc 0
Choya Viejo fc 0
22 de Abril fc 3
San Isidro fc 0
Altos de Choya fc 8
(Sudamericana)
Tamo Activo fc 1
La Pichoneta fc 0
Tienda León Sports 3
Deportivo Polcos 1
Los Bajos fc 0
Santa Marta fc 2
Ajax fc 1
La Cantera fc 0
(Sudamericana)
CANCHA 4 🏟️
Cuervos de S.B. 1
Los Divinos fc 3
La 70 fc 1
La TyC 2
(Sudamericana)
Amigos de Walter 0
Deportivo Chacabuco 0
Deportivo Kirki 3
Hacha fc 0
(Sudamericana)
Deportivo 920 fc 3
La Verdu fc 0
Los Tremendos fc 2
Unión THC 2
22 de Abril fc 2
Resaka fc 1
(Sudamericana)
Manchester fc 1
Del Barrio fc 0
Amigos de Vitto 1
Atlético Guemes 0
La 27 fc 3
Colomboargentino fc 1