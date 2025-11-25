Tragedia en Santiago del Estero: un jinete murió luego de ser aplastado por su caballo

Home Nacionales Tragedia en Santiago del Estero: un jinete murió luego de ser aplastado...
El jockey Miguel “Cukin” Córdoba, reconocido jinete añatuyense, murió tras caer de su caballo y sufrir graves heridas durante una carrera en el Hípico Añatuya.
Un trágico accidente durante una competencia en el Hípico Añatuya se cobró la vida del reconocido jockey Miguel Córdoba, conocido en el ambiente cuadrero como “Cukin”. El hecho ocurrió este fin de semana, cuando el jinete cayó violentamente del caballo que montaba y fue aplastado por el animal, sufriendo heridas de extrema gravedad.
Tras la rodada, Córdoba fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Zonal de Añatuya, donde el personal médico realizó intensas maniobras para estabilizarlo y derivarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no lograron salvarle la vida.
La víctima, oriunda de la ciudad de Añatuya, era ampliamente conocida y respetada dentro del ambiente del turf. La noticia de su fallecimiento generó profundo dolor entre familiares, colegas y aficionados.
Luego del fatal episodio, las autoridades del club hípico resolvieron suspender el resto de las carreras programadas para la jornada en señal de respeto y duelo.