Airbag vuelve a Catamarca después de 21 años: arranca la venta online de entradas

La reconocida banda argentina Airbag confirmó su regreso a Catamarca como parte de su gira 2026, con un show programado para el próximo 25 de abril.

El trío integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli presentará su más reciente espectáculo titulado “El Club de la Pelea”, que ya recorre escenarios del país. Hoy arranca la venta online de entradas.

El anuncio despertó entusiasmo entre sus seguidores locales, ya que será el regreso de la banda a la provincia tras 21 años. Su última presentación en Catamarca fue en 2005, durante sus inicios, cuando tocaron en el Club Villa Cubas.

Venta de entradas

Desde el Ministerio de Cultura provincial, se informó que la venta general de entradas comenzará este martes 23 a las 12 del mediodía, a través de la plataforma www.tuentrada.com.

Formada en 1999 en Don Torcuato, Buenos Aires, Airbag se consolidó como una de las bandas más importantes del rock argentino actual, con una carrera en ascenso y una destacada proyección internacional.