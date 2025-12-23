La Asamblea de la prefectura japonesa de Niigata aprobó el lunes un proyecto de ley presupuestario que allana el camino para la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, más de catorce años después del desastre de Fukushima Daiichi.

La decisión marca un punto de inflexión en el regreso de Japón a la energía nuclear, en medio de preocupaciones persistentes por la seguridad y una fuerte resistencia social.

La planta, ubicada en la costa del mar de Japón, a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, fue una de las 54 centrales nucleares cerradas tras el terremoto y tsunami de 2011, que provocaron el peor accidente nuclear desde Chernobyl. Kashiwazaki-Kariwa cuenta con siete reactores actualmente fuera de servicio y es operada por Tokyo Electric Power Company (Tepco), la misma empresa que gestionaba la central de Fukushima antes del colapso de sus sistemas de seguridad.

Con la aprobación legislativa —respaldada por el oficialista Partido Liberal Democrático (PLD)—, Tepco podrá avanzar en la reactivación de la Unidad 6, prevista para el próximo 20 de enero según la cadena pública NHK, aunque la empresa evitó confirmar una fecha precisa. De concretarse, sería la primera central reiniciada bajo control de Tepco desde Fukushima y permitiría incrementar en alrededor de un 2% el suministro eléctrico del área metropolitana de Tokio.

El gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, celebró la votación pero subrayó que la seguridad seguirá siendo una prioridad. “Garantizar la seguridad será un proceso continuo. Empezaremos a difundir las medidas de seguridad y a preparar rutas de evacuación y refugios”, afirmó tras la sesión parlamentaria. No obstante, incluso el propio gobernador reconoció que aspira a un futuro con menor dependencia de la energía nuclear: “Quiero ver una era en la que no tengamos que depender de fuentes de energía que nos causan ansiedad”.

Estrategia energética y oposición social

El reinicio forma parte de la estrategia energética del gobierno japonés para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, que hoy representan entre el 60% y el 70% de la generación eléctrica del país. El año pasado, Japón gastó 10,7 billones de yenes (unos 68.000 millones de dólares) en importar gas natural licuado y carbón, una cifra equivalente a una décima parte de sus costos totales de importación.

La primera ministra Sanae Takaichi, que asumió el cargo hace dos meses, respalda abiertamente la reactivación nuclear como una forma de fortalecer la seguridad energética, contener los costos de la electricidad y cumplir los objetivos de descarbonización.

Japón se propuso duplicar la participación de la energía nuclear en su matriz eléctrica hasta alcanzar el 20% en 2040, en un contexto en el que se prevé un aumento de la demanda debido al crecimiento de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Pese a los argumentos económicos y estratégicos, la oposición social sigue siendo significativa. Una encuesta publicada por la prefectura en octubre mostró que el 60% de los residentes considera que no están dadas las condiciones para el reinicio, mientras que casi el 70% manifestó preocupación por la capacidad de Tepco para operar la planta de forma segura. Para ganar apoyo local, la empresa se comprometió este año a invertir 100.000 millones de yenes (641 millones de dólares) en Niigata durante la próxima década.

Entre los opositores se encuentra Ayako Oga, una agricultora de 52 años que se mudó a Niigata tras huir en 2011 de la zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de Fukushima, de donde fueron evacuadas unas 160.000 personas. Activista antinuclear, Oga participa ahora en las protestas frente a la asamblea local. “Conocemos de primera mano el riesgo de un accidente nuclear y no podemos descartarlo”, afirmó, al tiempo que reconoció seguir padeciendo síntomas similares al estrés postraumático.

El desastre de Fukushima, provocado por un terremoto de magnitud 9 y un tsunami que dejó cerca de 18.000 muertos, continúa pesando en la memoria colectiva japonesa. A diferencia de Chernobyl, gran parte del material radiactivo liberado fue vertido al mar, lo que golpeó especialmente al sector pesquero y a las economías locales costeras.

Para analistas del sector, como Joshua Ngu, vicepresidente para Asia Pacífico de la consultora Wood Mackenzie, la aceptación pública del reinicio de Kashiwazaki-Kariwa constituye “un hito crítico” para el futuro energético de Japón.

Sin embargo, para muchos residentes de Niigata, cada avance en ese sentido reabre heridas aún no cerradas. “Cada noticia sobre el reinicio es como revivir el miedo”, resumió Oga, mientras se preparaba para manifestarse durante la votación.